Ученые предупредили об опасности ИИ

Лауреаты Филдсовской премии и ещё 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России могут из...
- Российским студен...
- ЛЛ Пенсионеры выбира...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым