Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии

Андрей Рэмович Белоусов, 1959 года рождения, Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го рангаЭкономист-кибернетикЗвучит почти как анекдот, но самый популярный запрос на исходе 12 января в русскоязычных поисковых системах связан с личностью Андрея Рэмовича Белоусова.