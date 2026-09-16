Умное бельё для анализа метеоризма: как технологии помогают понять здоровье кишечника

Современная наука всё чаще обращает внимание на те стороны человеческого организма, которые раньше считались слишком деликатными для серьёзного изучения.
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