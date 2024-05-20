Дорожники ведут работы по благоустройству дорог во Владивостоке

Дорожники Владивостока продолжают активно работать над благоустройством городских дорог. На прошлой неделе они провели аварийно-восстановительные и комплексные дорожные работы на улицах Ландышевой, Уютной, Ломанной и Восточном проспекте.
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