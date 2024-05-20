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Дорожники ведут работы по благоустройству дорог во Владивостоке

Дорожники ведут работы по благоустройству дорог во Владивостоке

Дорожники Владивостока продолжают активно работать над благоустройством городских дорог. На прошлой неделе они провели аварийно-восстановительные и комплексные дорожные работы на улицах Ландышевой, Уютной, Ломанной и Восточном проспекте.

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