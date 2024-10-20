Путин проведет совещание с членами Совета безопасности

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет традиционное совещание с членами Совета безопасности, однако основным событием станет саммит БРИКС в Казани, в рамках которого он встретится с почти двумя десятками иностранных лидеров.
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