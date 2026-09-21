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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» с таким составом не имеет права подстраиваться под соперника. «Зенит» обязан диктовать свои условия»

«Зенит» с таким составом не имеет права подстраиваться под соперника. «Зенит» обязан диктовать свои условия»

Российский комментатор Константин Генич назвал главную интригу по отношению к «Зениту» на оставшуюся часть сезона Альфа-Банк РПЛ, упомянув «Спартак».

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