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Твой континент

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Осуждённые из УФИЦ в Верхней Туре помогли жителям Кушвы после урагана

22 июня 2026 года в Кушве прошёл ураган с серьёзными разрушениями. Осуждённые изолированного участка №2 УФИЦ при ИК-13 (Верхняя Тура) несколько раз выезжали в город: разбирали разрушенные здания, собирали деньги, покупали еду, воду и товары первой необходимости.

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