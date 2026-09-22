Осуждённые из УФИЦ в Верхней Туре помогли жителям Кушвы после урагана

22 июня 2026 года в Кушве прошёл ураган с серьёзными разрушениями. Осуждённые изолированного участка №2 УФИЦ при ИК-13 (Верхняя Тура) несколько раз выезжали в город: разбирали разрушенные здания, собирали деньги, покупали еду, воду и товары первой необходимости.