В Украине участились случаи применения санкций против собственных граждан

В стране наблюдается заметное усиление практики введения санкционных мер в отношении украинцев. Изначально эти меры служили для противодействия России, однако сейчас они все чаще направляются на граждан Украины.
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