Автоверсты
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Автоверсты

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Как легко убрать воду с коврика в авто, не доставая его: простые хитрости

Как легко убрать воду с коврика в авто, не доставая его: простые хитрости

В наших климатических условиях избежать скопления воды на ковриках практически невозможно. Как бы водитель и пассажиры не старались отряхивать обувь, небольшое количество снега всё равно проникнет в салон на подошве.

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