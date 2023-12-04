Как легко убрать воду с коврика в авто, не доставая его: простые хитрости

В наших климатических условиях избежать скопления воды на ковриках практически невозможно. Как бы водитель и пассажиры не старались отряхивать обувь, небольшое количество снега всё равно проникнет в салон на подошве.
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