БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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После отказа от БРИКС Саудовская Аравия на этой неделе примет у себя в Эр-Рияде BlackRock, Goldman Sachs, Citibank и других ведущих финансовых лидеров.

После отказа от БРИКС Саудовская Аравия на этой неделе примет у себя в Эр-Рияде BlackRock, Goldman Sachs, Citibank и других ведущих финансовых лидеров.

Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! На предстоящей неделе Саудовская Аравия примет у себя крупнейших представителей финансовой и технологической индустрии, чтобы проверить аппетит инвесторов к амбициям королевства по превращению себя в глобальный центр в период обострения регионального конфликта.

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