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Подъезд панельки едва не лопнул от наплыва неруси. Виновата "паспортистка" тётя Таня

Подъезд панельки едва не лопнул от наплыва неруси. Виновата "паспортистка" тётя Таня

Великий Брат Откуда в России так много нелегалов? Ответ, похоже, знают в Красноярске. Жительница сибирского миллионника превратила свою квартиру в подпольный миграционный центр.

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Комментарии
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Алексей Васильев
А с какого эьо она госуслуги на дому оказывает? Что за нафиг?
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11 час.
Андрей
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9 час.
Вадим Кузнецов
Строго говоря, ситуация в компетенции ФСБ. Хотя и МВД тоже могло бы заинтересоваться
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9 час.

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