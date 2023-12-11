Валерий Гурбуля: "Миллиарды воруют не для того, чтобы их находили"

В основе так называемой "кражи миллиарда" в Молдове лежала довольно простая схема с липовыми кредитными договорами либо с очень маленьким залоговым обеспечением, и у властей были и есть все правовые механизмы для ее расследования.
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