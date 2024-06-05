В Смоленской области подросток жестоко избил больного эпилепсией ребёнка

В ситуацию с изуверским преступлением против малолетнего в Смоленской области вмешался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Избиение страдающего эпилепсией ребёнка старшим по возрасту подростком произошло ровно неделю назад в Смоленской области.
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