В Смоленской области подросток жестоко избил больного эпилепсией ребёнка

В ситуацию с изуверским преступлением против малолетнего в Смоленской области вмешался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Избиение страдающего эпилепсией ребёнка старшим по возрасту подростком произошло ровно неделю назад в Смоленской области.