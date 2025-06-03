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Предпринимательница из Болотного выиграла миллион рублей на день рождения сына

Предпринимательница из Болотного выиграла миллион рублей на день рождения сына

Жительница города Болотное Новосибирской области, предпринимательница по имени Сусанна купила три билета в честь дня рождения ребёнка и выиграла один миллион рублей, сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

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