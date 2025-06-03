Предпринимательница из Болотного выиграла миллион рублей на день рождения сына

Жительница города Болотное Новосибирской области, предпринимательница по имени Сусанна купила три билета в честь дня рождения ребёнка и выиграла один миллион рублей, сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».
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