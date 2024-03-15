У этой скромной однушки в доме 1965 года постройки в самом центре Москвы не только любопытный интерьер, но еще и занятная история.
Живет в Англии, но купила хрущевку в России. Посмотрите, что сделали из 33 квадратов!
Комментарии
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sss
дизайнерская...
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15 час.
Lora Некрасова
Нет, такое уже не катит. Для того, кто прошёл коммуналку, хрущёвку, общежития и частые переезды, уже не хочется видеть стулья в разнобой, эмалированные бидончики, угловые полочки с жестяными баночками, портреты на стене - всё прошло, прошло, мой милый Августин...А кто этого не познал, современный чувак, может, конечно, посчитать это за оригинальный стиль. А это просто серя проза.
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12 час.
P
Patria
Не "вау", но для суточной аренды самое то.
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7 час.
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