Живет в Англии, но купила хрущевку в России. Посмотрите, что сделали из 33 квадратов!

Lora Некрасова

Нет, такое уже не катит. Для того, кто прошёл коммуналку, хрущёвку, общежития и частые переезды, уже не хочется видеть стулья в разнобой, эмалированные бидончики, угловые полочки с жестяными баночками, портреты на стене - всё прошло, прошло, мой милый Августин...А кто этого не познал, современный чувак, может, конечно, посчитать это за оригинальный стиль. А это просто серя проза.