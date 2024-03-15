Полезные советы...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Patria
    Не "вау", но для суточной аренды самое то.Живет в Англии, н...
  • Lora Некрасова
    Нет, такое уже не катит. Для того, кто прошёл коммуналку, хрущёвку, общежития и частые переезды, уже не хочется видет...Живет в Англии, н...
  • sss
    дизайнерская...Живет в Англии, н...

Живет в Англии, но купила хрущевку в России. Посмотрите, что сделали из 33 квадратов!

Живет в Англии, но купила хрущевку в России. Посмотрите, что сделали из 33 квадратов!

У этой скромной однушки в доме 1965 года постройки в самом центре Москвы не только любопытный интерьер, но еще и занятная история.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sss
дизайнерская...
Ответить
15 час.
Lora Некрасова
Нет, такое уже не катит. Для того, кто прошёл коммуналку, хрущёвку, общежития и частые переезды, уже не хочется видеть стулья в разнобой, эмалированные бидончики, угловые полочки с жестяными баночками, портреты на стене - всё прошло, прошло, мой милый Августин...А кто этого не познал, современный чувак, может, конечно, посчитать это за оригинальный стиль. А это просто серя проза.
Ответить
12 час.
P
Patria
Не &quot;вау&quot;, но для суточной аренды самое то.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх