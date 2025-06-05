Лето — это капелька неба в твоих ладонях, капелька света на твоих ресницах… И капелька незабываемой жизни… Представляем прогноз на 5 июня в Туле

Лето — это капелька неба в твоих ладонях, капелька света на твоих ресницах… И капелька незабываемой жизни… Представляем прогноз на 5 июня в ТулеСегодня, 5 июня, воздух напоен теплом, словно нагретый солнцем мёд (+23 градуса).