Лето — это капелька неба в твоих ладонях, капелька света на твоих ресницах… И капелька незабываемой жизни… Представляем прогноз на 5 июня в Туле

Лето — это капелька неба в твоих ладонях, капелька света на твоих ресницах… И капелька незабываемой жизни… Представляем прогноз на 5 июня в ТулеСегодня, 5 июня, воздух напоен теплом, словно нагретый солнцем мёд (+23 градуса).
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