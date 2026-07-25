Мошенники начали обманывать водителей под видом операторов АЗС

Мошенники воспользовались ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии