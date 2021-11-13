Владимир Хомяков Журналист, публицист, общественный деятель Фото: Aureliy / shutterstock К странным выводам приходишь, прочитав итоги состоявшегося в прошлый четверг мидовского брифинга, на котором Мария Захарова объясняла, почему ни в коем случае нельзя предоставить гражданство России известнейшему пророссийскому диссиденту Казахстана Ермеку Тайчибекову.
"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова
Комментарии
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Александр Ульянов
А кто в России этим будет заниматься и кому это надо? Вот из ср.азии рабсилу привезти- за это глотку порвут,а за правдолюба казаха- кому это надо...
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