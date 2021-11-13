"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова

"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова

Владимир Хомяков Журналист, публицист, общественный деятель Фото: Aureliy / shutterstock К странным выводам приходишь, прочитав итоги состоявшегося в прошлый четверг мидовского брифинга, на котором Мария Захарова объясняла, почему ни в коем случае нельзя предоставить гражданство России известнейшему пророссийскому диссиденту Казахстана Ермеку Тайчибекову.

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Комментарии
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Георгий Агеев
Что то здесь не так логики маловато
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1 д.
Александр Ульянов
А кто в России этим будет заниматься и кому это надо? Вот из ср.азии рабсилу привезти- за это глотку порвут,а за правдолюба казаха- кому это надо...
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22 час.
Юрий Кушнарев
всегда говорил -назарбаев главный враг России в Казахстане.Я прожил там 30 лет,знаю о чём говорю.МИД РФ был и остаётся политическим импотентом и торгашеской организацией
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2 час.

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