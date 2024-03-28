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Теракт в «Крокусе»: что известно на 28 марта о пострадавших

Теракт в «Крокусе»: что известно на 28 марта о пострадавших

74 человека продолжают проходить лечение, трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 18 человек- в тяжелом, в том числе трое детей: об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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