Теракт в «Крокусе»: что известно на 28 марта о пострадавших

74 человека продолжают проходить лечение, трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 18 человек- в тяжелом, в том числе трое детей: об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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