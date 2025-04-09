Финал (2025): постер, описание

Свежий постер из х/ф Финал (2025), а также краткое описание сюжета и кто исполняет главные роли.12 августа 2012 года в лондонском выставочном центре «Эрлс-Корт» собрались болельщики, а миллионы зрителей по всему миру ждали финальный матч мужского волейбольного турнира на ХХХ Олимпийских играх.