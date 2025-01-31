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Жителей Новосибирска предупредили о возможных проблемах с картами "Тройка"

Жителей Новосибирска предупредили о возможных проблемах с картами "Тройка"

Сбой может произойти у тех пользователей, которые пополнили карту на февраль.В Новосибирской области могут возникнуть проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте по социальным картам, которые были заранее пополнены на февраль 2025 года.

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