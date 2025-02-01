Захарова: Германия не хочет признавать блокаду Ленинграда актом геноцида народов СССР

Россия призвала Германию выплатить компенсацию всем блокадникам Официальный представитель МИД РФ Светлана Захарова заявила, что Германия не хочет признавать блокаду Ленинграда геноцидом народов Советского Союза.
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