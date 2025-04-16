Тайвань заявил, что 11 самолетов НОАК пересекли срединную линию пролива

Тайвань засек 11 самолетов КНР, которые пересекли срединную линию Тайваньского пролива. «17 вылетов самолетов НОАК, 8 судов действуют вокруг Тайваня… 11 из 17 самолетов пересекли срединную линию пролива», — говорится в сообщении Минобороны Тайваня в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии