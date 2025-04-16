Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тайвань заявил, что 11 самолетов НОАК пересекли срединную линию пролива

Тайвань заявил, что 11 самолетов НОАК пересекли срединную линию пролива

Тайвань засек 11 самолетов КНР, которые пересекли срединную линию Тайваньского пролива. «17 вылетов самолетов НОАК, 8 судов действуют вокруг Тайваня… 11 из 17 самолетов пересекли срединную линию пролива», — говорится в сообщении Минобороны Тайваня в соцсети Х.

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