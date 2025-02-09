Депутат ГД назвал провокацией условия Зеленского по окончанию конфликта

Провокацией назвал заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта на Украине в 2025 году депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 9 февраля РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии