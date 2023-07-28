«Спартак» победил «Краснодар», украинская саблистка не пожала руку россиянке, орден Ротенберга, мировой рекорд Колесникова и другие новости

с другой стороны, играть нужно так, чтобы никакие Левниковы не могли помешать. Если в матче с дебютантом лиги смотреть на судью, то дела уж совсем плохи

Лена Мисько

Кто-нибудь мне может пояснить какого хрена у нас 2 матча подряд через 2 дня на 3? То есть мы проведём 3 матча за 7 дней. А потом следующий матч с перерывом аж в 8 (!!!) дней. Это что за бред? Какого хрена выездной (!) матч с Уралом после домашнего кубка во вторник ставят на пятницу, а не субботу/воскресенье/понедельник?!