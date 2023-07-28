«Спартак» победил «Краснодар», украинская саблистка не пожала руку россиянке, орден Ротенберга, мировой рекорд Колесникова и другие новости

1. «Спартак» победил «Краснодар» на выезде (2:1) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
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