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«Спартак» победил «Краснодар», украинская саблистка не пожала руку россиянке, орден Ротенберга, мировой рекорд Колесникова и другие новости

«Спартак» победил «Краснодар», украинская саблистка не пожала руку россиянке, орден Ротенберга, мировой рекорд Колесникова и другие новости

1. «Спартак» победил «Краснодар» на выезде (2:1) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

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Комментарии
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Лена Мисько
и Левников редкостная гнида
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4 час.
Лена Мисько
с другой стороны, играть нужно так, чтобы никакие Левниковы не могли помешать.  Если в матче с дебютантом лиги смотреть на судью, то дела уж совсем плохи
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4 час.
Лена Мисько
Кто-нибудь мне может пояснить какого хрена у нас 2 матча подряд через 2 дня на 3? То есть мы проведём 3 матча за 7 дней. А потом следующий матч с перерывом аж в 8 (!!!) дней. Это что за бред? Какого хрена выездной (!) матч с Уралом после домашнего кубка во вторник ставят на пятницу, а не субботу/воскресенье/понедельник?!
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4 час.

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