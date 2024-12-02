Топ-модель показала фото в откровенном боди

Французская топ-модель Синди Бруна показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.