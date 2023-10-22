"Израильская сетка" понесла тяжёлую утрату. Маститый рупор правосионистского лобби Евгений Сатановский отлучён от телеэфира.
Скандалище: Соловьёв уволил Сатановского. «Вот ещё бы и с Кедми распрощаться»
Комментарии
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Алексей Тан
А они... были едины... это когда, у них было полит-Порно ШОУ-У... Думаю все помнят... когда, 4-5-ро... "праведных" евреев... имели во все дыры... одного не "праведного"... как, Кофтун или Карасёв... кажется Сорокину и Вакару... так же имели.... и Захарова там крутилась..."раскручивалась", прошла полоса новизны... надоели всем.. даже ПРОТИВНЫ стали...омерзительны!... И ВСЁ... вероятно жизнь то дорожает... а рейтинги падают... НУ И!... как и в любой стае... начинается "ГРЫЗНЯ"... между ориентирами... .... Да ещё замысел с покушениями на их провалился... опозорились только ещё больше... .
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13 час.
Рябов Сергей
Похоже у этого свинорылого у самого большие проблемы с алкоголем, вот он и пытается всем её приписать. "У кого что болит, тот о том и говорит" Господи, да неужели ж больше не увижу эту рожу и то, как он говорит " через губу" всех поучая. Да, время всё расставляет по своим местам, просто нужно чтобы создалась нужная обстановка и вот тут то каждый показывает своё истинное лицо. Есть надежда, что СВО поможет хорошо вычистить страну от подобной мрази.
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10 час.
Юрий Воробьев
Огромная глупость со стороны Соловьева, И Кедми и Сатановский говорили пусть эмоционально, но правду.. и к их мнению надо хотябы прислушиваться. А слушать одно и то же в разных интерпритациях уже надоедает.
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4 час.
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