Скандалище: Соловьёв уволил Сатановского. «Вот ещё бы и с Кедми распрощаться»

Алексей Тан А они... были едины... это когда, у них было полит-Порно ШОУ-У... Думаю все помнят... когда, 4-5-ро... "праведных" евреев... имели во все дыры... одного не "праведного"... как, Кофтун или Карасёв... кажется Сорокину и Вакару... так же имели.... и Захарова там крутилась..."раскручивалась", прошла полоса новизны... надоели всем.. даже ПРОТИВНЫ стали...омерзительны!... И ВСЁ... вероятно жизнь то дорожает... а рейтинги падают... НУ И!... как и в любой стае... начинается "ГРЫЗНЯ"... между ориентирами... .... Да ещё замысел с покушениями на их провалился... опозорились только ещё больше... .

Рябов Сергей Похоже у этого свинорылого у самого большие проблемы с алкоголем, вот он и пытается всем её приписать. "У кого что болит, тот о том и говорит" Господи, да неужели ж больше не увижу эту рожу и то, как он говорит " через губу" всех поучая. Да, время всё расставляет по своим местам, просто нужно чтобы создалась нужная обстановка и вот тут то каждый показывает своё истинное лицо. Есть надежда, что СВО поможет хорошо вычистить страну от подобной мрази.