Пособников телефонных мошенников с Украины задержали в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сотрудники полиции совместно с ФСБ здержали в Дагестане пять членов организованной группы, занимавшейся хищением денег россиян в интересах украинских кол-центров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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