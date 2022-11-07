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Ари о Марио Фернандесе и русском языке: «Немного странно, когда ты много лет в России, играешь за сборную и плохо говоришь. Но не нужно его судить»

Ари призвал не осуждать Марио Фернандеса за плохое владение русским языком.  – Вы потрясающе говорите на русском, но, когда только приехали в Россию, называли наш язык странным.

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