Дальневосточным военным сохранят важную льготу

Министерство обороны России разработало проект президентского указа, предусматривающий бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для военнослужащих воинских частей, сформированных в районах Крайнего Севера и сменивших пункт постоянной дислокации в связи с участием ‎в СВО.