Дальневосточным военным сохранят важную льготу

Министерство обороны России разработало проект президентского указа, предусматривающий бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для военнослужащих воинских частей, сформированных в районах Крайнего Севера и сменивших пункт постоянной дислокации в связи с участием в СВО.
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