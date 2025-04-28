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Парламентская газета

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Дальневосточным военным сохранят важную льготу

Дальневосточным военным сохранят важную льготу

Министерство обороны России разработало проект президентского указа, предусматривающий бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для военнослужащих воинских частей, сформированных в районах Крайнего Севера и сменивших пункт постоянной дислокации в связи с участием ‎в СВО.

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