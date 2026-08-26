Популярный сахарозаменитель ксилит связали с повышенным риском инфаркта и инсульта

На конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC Congress 2026) представлены результаты исследования, согласно которым высокий уровень ксилита в крови может быть связан с повышенным риском инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых причин.
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