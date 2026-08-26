RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Популярный сахарозаменитель ксилит связали с повышенным риском инфаркта и инсульта

Популярный сахарозаменитель ксилит связали с повышенным риском инфаркта и инсульта

На конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC Congress 2026) представлены результаты исследования, согласно которым высокий уровень ксилита в крови может быть связан с повышенным риском инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых причин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии