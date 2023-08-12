Харьковский успех ВСУ был просто нашей ошибкой

Спасибо, вы высказали мои мысли.. Пригожин тоже стал его врагом, он же победитель, а генерал Шойгу в это время открывал музеи для дочки и парки для отдыха. А Россия по ТВ все побеждает и даже не освободила ДНР. Ошибки так дорого стоят, сколько молодых мужиков сложили головы под Харьковом!

Евгений Бобряшов

Автор-ура патриот, ничего не понимающий в военном деле человек. Поэтому люди в своих комментариях правильно задаются вопросами. Кто и какое наказание понесли вверхах за допущенные ошибки? Почему 1,5 года топчемся под Донецком? Так можно "делать выводы-по словам автора" еще лет 15 или 20. А судя по всему, к этому нас и готовят. Идет утилизация славян с обех сторон. Почему так хорошо провели десантную операцию, окружили Киев, а брать не стали. Где ответы на эти вопросы? Почему так мало наших людей в зоне СВО.? Это понимают даже люди, не имеющие отношения к армии. Статья ни о чем!!!