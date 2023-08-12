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Харьковский успех ВСУ был просто нашей ошибкой

Харьковский успех ВСУ был просто нашей ошибкой

 Ошибки бывают. Только вот одним они кружат головы и топят разум в массе иллюзий, как произошло с НАТО, а другие над ними работают и делают выводы Вспоминаю сейчас то, как наши многие военные блогеры, особенно из числа «рассерженных патриотов» прошлой осенью, после успеха ВСУ на Харьковском направлении, буквально восторгались «концепцией сетецентрического конфликта», «передовыми методами НАТО», а также тем, какие в ВСУ молодые, впитывающие все новое, как губка Боб, командиры.

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Комментарии
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ОКСАНА ГОР оксана гор
Если бы эти ошибки престарелых генералов не стоили стольких человеческих жизней, то ладно, ошиблись- исправляйте. Только подумайте, сколько молодых мужчин погибли.. А генералы просто ошиблись, подумаешь.....исправим.
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3 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Спасибо, вы высказали мои мысли.. Пригожин тоже стал его врагом, он же победитель, а генерал Шойгу в это время открывал музеи для дочки и парки для отдыха. А Россия по ТВ все побеждает и даже не освободила ДНР. Ошибки так дорого стоят, сколько молодых мужиков сложили головы под Харьковом!
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3 час.
Евгений Бобряшов
Автор-ура патриот, ничего не понимающий в военном деле человек. Поэтому люди в своих комментариях правильно задаются вопросами. Кто и какое наказание понесли вверхах за допущенные ошибки? Почему 1,5 года топчемся под Донецком? Так можно &quot;делать выводы-по словам автора&quot; еще лет 15 или 20. А судя по всему, к этому нас и готовят. Идет утилизация славян с обех сторон. Почему так хорошо провели десантную операцию, окружили Киев,  а брать не стали. Где ответы на эти вопросы? Почему так мало наших людей в зоне СВО.? Это понимают даже люди, не имеющие отношения к армии. Статья ни о чем!!!
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46 мин.

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