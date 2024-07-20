ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ.

Насилие в семье - это целенаправленное эмоциональное или силовое принуждение/действие одного человека над другим человеком, осуществляемое с определенной целью, вопреки согласию, воле и интересам пострадавшего.
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