Зумеры-шахтёры в России рассчитывают на зарплату в 120 тысяч рублей

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет хотят получать за работу шахтёром в среднем 120 тысяч рублей в месяц, рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
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