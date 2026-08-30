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Русская весна

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Зумеры-шахтёры в России рассчитывают на зарплату в 120 тысяч рублей

Зумеры-шахтёры в России рассчитывают на зарплату в 120 тысяч рублей

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет хотят получать за работу шахтёром в среднем 120 тысяч рублей в месяц, рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

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