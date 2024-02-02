Московские опера задержали подозреваемого в убийстве арабского ювелира

Уроженец Ингушетии жил в Москве под чужим паспортом Столичные сыщики задержали 44-летнего россиянина, которого подозревают в нападении на арабских ювелиров в одном из роскошных отелей в Дубае 17 лет назад.
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