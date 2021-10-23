Проект «Общественные СМИ» Geo-GEN Создание Системы Общественной Информации (ТВ, Ютуб, Пресса), в задачу которой входит просвещение Общества истинным законам развития Природы и Вселенной, освещение работы всех органов Государственно-Общественного Управления, а также полное информирование обо всех уникальных инновациях, способных уже сегодня помочь людям в их быту и всестороннем развитии… КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА по созданию ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ОТВ) И ДРУГИХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ (СОИ) … Краткое описание замысла Проекта и его актуальность Сегодня на телевидение и др.