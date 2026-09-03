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Metro новости

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Футбольные матчи ограничат движение транспорта в Петербурге 5 и 12 сентября

Футбольные матчи ограничат движение транспорта в Петербурге 5 и 12 сентября

Как сообщили 3 сентября в комитете по транспорту Петербурга, с 00:00 до 23:59 запретят остановку транспорта на: набережной Гребного канала; Крестовском проспекте от Рюхиной улицы до Южной дороги; Южной дороге от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта; Северной дороге.

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