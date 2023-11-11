Полиция возбудила уголовное дело после угроз наркоторговцев расправиться с семьей уральца

Дилеры объявили награду за голову мужчины, который перешел им дорогу, в 1 миллион рублей.В Свердловской области полицейские возбудили уголовное дело из-за угроз наркоторговцев расправиться с семьей жителя Первоуральска.
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