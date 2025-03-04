ЕС рассчитывает вернуть Украине поддержку США. И вот почему

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, о которых заранее договаривались Франция и Великобритания, были сорваны из-за непримиримой позиции Киева, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
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