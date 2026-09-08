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Кухня и дом

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Паркетный лак: как выбрать состав и избежать ошибок при нанесении

Паркетный лак: как выбрать состав и избежать ошибок при нанесении

Когда речь заходит о финишной защите деревянного пола, многие по привычке думают, что достаточно просто купить банку с надписью «лак» и пройтись валиком.

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