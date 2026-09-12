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Регионы России

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В Красной Сопке родился шестой ребёнок в семье, пережившей трагедию отравления дихлофосом

В Красной Сопке родился шестой ребёнок в семье, пережившей трагедию отравления дихлофосом

В посёлке Красная Сопка Красноярского края в апреле 2026 года в семье Виноградовых, где в 2024 году от отравления дихлофосом погибли четверо детей, родился шестой ребенок.

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