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США, вон из Сирии! Русский дипломат бросил неудобные факты в лицо американцам

США, вон из Сирии! Русский дипломат бросил неудобные факты в лицо американцам

Неприятные минуты пришлось пережить американцам на заседании Совбеза ООН, где первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский бросил им в лицо несколько неудобных фактов о присутствии военного контингента США Сирии.

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