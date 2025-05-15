ФСБ задержала двух жителей Севастополя, собиравших информацию и готовивших теракты против ВС РФ

Сотрудники ФСБ провели задержание двух жителей Севастополя, обвиняемых в сборе информации для украинских спецслужб и вероятной подготовке теракта против ВС РФ, об этом говорится в сообщении управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю.
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