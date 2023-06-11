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Макрон потребовал от Ирана немедленно прекратить поддержку России

Макрон потребовал от Ирана немедленно прекратить поддержку России

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от президента Ирана немедленно прекратить поддержку России в конфликте на Украине в ходе телефонного разговора, сообщает агентство Франс Пресс 11 июня со ссылкой на Елисейский дворец.

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