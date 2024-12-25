Конкурс профессионального мастерства ´ProfSkills Belarus-2025´.

19-20 декабря 2024 года в колледже состоялся региональной этап конкурса профессионального мастерства ´ProfSkills Belarus-2025´ среди учреждений среднего специального образования по компетенции ´Технология моды´.
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