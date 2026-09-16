Школьники Поморья начнут участвовать во Всероссийской олимпиаде 21 сентября

Соревнования пройдут по 24 предметам, первыми свои знания проверят участники олимпиады по экономике.В Архангельской области 21 сентября начнется школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2026/27 учебного года.
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