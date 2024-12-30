Трамп и Байден принесли соболезнования в связи со смертью Картера

Действующий президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп принесли свои соболезнования в связи со смертью 39-го американского лидера Джимми Картера, который умер 29 декабря в возрасте 100 лет и стал рекордсменом-долгожителем среди глав Штатов.