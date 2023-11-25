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Миллер поздравил женский «Зенит» со 2-м чемпионством подряд: «Высоко держим знамя футбольной столицы!»

Миллер поздравил женский «Зенит» со 2-м чемпионством подряд: «Высоко держим знамя футбольной столицы!»

Петербургский клуб стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв ЦСКА (2:1) в решающем матче. Это второй подряд титул сине-бело-голубых.

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