Фестиваль «Гений места» завершится празднованием 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Чествование композитора в год 120-летия со дня его рождения станет торжественным завершающим аккордом третьего сезона фестиваля, в рамках которого Валерий Гергиев и ведущие музыкальные силы страны выступают на родинах выдающихся русских композиторов с их сочинениями.
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