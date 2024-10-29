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Люди обсуждают зачем на королевской рыцарской броне был странный гульфик

Люди обсуждают зачем на королевской рыцарской броне был странный гульфик

Недавно в сети начали обсуждать доспехи короля Генриха VIII — притом не все, а лишь одну их деталь. Больше всего людей поразил странный стальной гульфик на рыцарской броне, его чрезмерные объемы показались многим сомнительными.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Для подгона размера предплечья.
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10 час.
Mikhail Brezgunov
Для ответа на этот вопрос необходимо знать особенности строения королевского седла для езды верхом...
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7 час.

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