Люди обсуждают зачем на королевской рыцарской броне был странный гульфик

Недавно в сети начали обсуждать доспехи короля Генриха VIII — притом не все, а лишь одну их деталь. Больше всего людей поразил странный стальной гульфик на рыцарской броне, его чрезмерные объемы показались многим сомнительными.
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